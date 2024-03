Istat: Firenze prima in Italia per speranza di vita degli uomini

La provincia di Firenze è al primo posto in Italia per speranza di vita degli uomini (82,2 anni) e terzo per quella delle donne (86,6 anni).

E’ invece al 28/o posto per tasso di crescita della popolazione sul 2022. Così il report sugli indicatori demografici dell’anno 2023 dell’Istat, diffuso da Enrico Conti, consigliere delegato alla statistica del sindaco Dario Nardella, che commenta: “Firenze è una provincia attrattiva e caratterizzata da elevati livelli di benessere”. La provincia di Firenze è inoltre al terzo posto assoluto quanto a riduzione dei decessi. E’ invece all’87/o posto per variazione percentuale di nascite (-5,7%) sul 2022: 66/a posizione per numero di figli per donna (1,19). “Siamo dunque una provincia attrattiva per la popolazione italiana – prosegue Conti in una nota – anche se meno della media Toscana e siamo molto attrattivi per gli stranieri al 15/o posto tra le 107 provincie italiane”. Secondo Conti “il quadro appena tracciato conferma le analisi sui punti di forza e le criticità del nostro territorio, un territorio caratterizzato da elevati livelli di benessere e ancora attrattivo ma caratterizzato come molte altre provincie italiane da una scarsa natalità e da una limitata capacità di rendere stabili i tanti giovani che arrivano, per lo più per ragioni di studio. Vi è dunque un processo di invecchiamento che in parte rilevante è figlio di comportamenti culturali mutati, comuni a tutto l’occidente sviluppato, ma che nondimeno deve essere contrastato con adeguate politiche di sviluppo e coesione sociale indirizzate in particolari ai giovani e alle giovani famiglie”.