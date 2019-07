Ispezioni programmate per l’arco di piazza della Repubblica

Sono previste per domani e venerdì 2 alcune ispezioni all’Arco di piazza della Repubblica: si tratta di verifiche previste nell’ambito della manutenzione preventiva programmata e che riguardano tutti i monumenti.

Dal punto di vista della circolazione dalle 9 di giovedì alle 19 di venerdì sarà chiusa via degli Strozzi (da via dei Sassetti a piazza della Repubblica) mentre in piazza della Repubblica (dal numero civico 17R e 27R) saranno in vigore un restringimento di carreggiata e un divieto di transito pedonale; presenti sulle due strade anche divieti di sosta.

Non sono assenti casi di crolli nella città di Firenze, gli ultimi sono avvenuti la scorsa settimana: una porzione del tetto della pensilina della stazione di Santa Maria Novella è venuta giù, nonostante fosse soggetta a verifiche periodiche semestrali; nella centralissima Via Cavour, invece, si è staccato un grosso pezzo di basamento da una terrazzina di un palazzo, centrando in pieno il marciapiede. Fortunatamente entrambi gli episodi non hanno causato alcun ferito.