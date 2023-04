Iran: Donna Vita Libertà torna in piazza a Firenze

Iran: il Movimento Donna Vita Libertà torna in piazza a Firenze. L a manifestazione a sostegno del popolo Iraniano che lotta per la libertà da mesi si terrà in piazza S. Ambrogio.

Di seguito il comunicato di invito alla mobilitazione di oggi pomeriggio:

Sono passati più di sei mesi dalla morte di Mahsa Amini, la ragazza curda 22enne uccisa per mano di polizia morale iraniana, semplicemente perché aveva una ciocca di capelli fuori dal velo.

Da quel giorno il nostro paese, l’Iran, non è più lo stesso paese. Il nostro popolo, dopo 44 anni di governo islamico è stanco ed arrabbiato e continua a protestare in varie zone del paese con il regime che risponde sempre con violenza.

Più di ventimila persone sono in carcere da mesi senza avere accesso ad un avvocato o a cure mediche, spesso sotto torture quotidiane. Uno di loro è Toomaj Salehi, un rapper che utilizza la sua musica come mezzo per denunciare gli abusi, la corruzione, la repressione e l’ingiustizia in Iran del regime degli ayatollah. Toomaj rischia la pena di capitale.

Noi iraniani del Movimento Donna Vita Libertà di Firenze ci presentiamo un’altra volta in piazza a sostegno di chi lotta per la libertà e vogliamo essere la voce dei nostri concittadini rinchiusi nelle carceri iraniane. Ci troviamo sabato 1 aprile alle 17.00 in piazza S.Ambrogio a Firenze.