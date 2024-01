Interventi per 210 mila euro per la manutenzione sul Serchio

Nuovi lavori di manutenzione sulfiume Serchio, per un investimento complessivo di 210mila euro. Li annuncia il Consorzio di bonifica Toscana nord. Le risorse, da parte della Regione Toscana, si aggiungono ai 468mila euro stanziati per interventi di manutenzione già portati a compimento. I lavori consistono principalmente nel taglio delle piante cresciute all’interno dell’alveo, allo scopo di liberare la sezione idraulica del fiume. Il tratto interessato dai lavori sarà, inizialmente, quello che da Ponte a Moriano arriva alla frazione di San Pietro a Vico, a Lucca, cui seguirà un intervento analogo nel tratto immediatamente più a valle. Durante l’intervento, inoltre, saranno rimossi tutti gli alberi secchi, instabili o in cattivo stato e quelli che, per dimensioni e posizione, possono creare ostacolo al naturale deflusso delle acque. “Si tratta di interventi importanti finanziati dalla Regione Toscana – sottolinea il presidente del consorzio di bonifica Ismaele Ridolfi – per i quali è stato necessario attendere che il livello dell’acqua nel fiume scendesse. L’obiettivo è quello di ridurre la scabrezza del fiume, sempre con un occhio di

riguardo agli ecosistemi”.