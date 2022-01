🎧 Iniziativa davanti all'aeroporto per contestare l'azione legale di Toscana Aeroporti Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:06 Share Share Link Embed

Firenze, iniziativa oggi davanti all’aeroporto per contestare l’azione legale che Toscana Aeroporti ha intrapreso nei confronti del consigliere comunale di Pisa Ciccio Auletta e del portavoce di Firenze CittĂ aperta, Massimo Torelli, accusati di diffamazione.

Il pm ha chiesto l’archiviazione ma la societĂ , attraverso i propri legali, ha deciso di presentare opposizione, e il prossimo 26 gennaio si terrĂ l’udienza in cui il giudice dovrĂ decidere se archiviare il procedimento o meno. All’iniziativa hanno aderito diversi movimenti della sinistra radicale.

In podcast l’intervista a Massimo Torelli e Tomaso Montanari a cura di Gimmy Tranquillo.

“Usare le minacce per intimidire chi fa opposizione – ha affermato Torelli, nel corso dell’evento – è una modalitĂ molto diffusa in questa cittĂ : c’è un intreccio di potere e politica che non sopporta le opposizioni e la partecipazione, per cui usa queste modalitĂ come esercizio di potere”.

Per i consiglieri comunali fiorentini Antonella Bundu e Dmitrji Palagi (Sinistra Progetto Comune) “le minacce di Toscana Aeroporti confermano solo l’arroganza del potere”.

All’evento di oggi sono intervenuti anche il giornalista Giorgio Meletti, che ha ricostruito il percorso che ha portato l’imprenditore argentino Eduardo Eurnekian a ottenere il controllo degli aeroporti di Firenze e Pisa con la sua societĂ Corporacion America; l’attivista pisana Tiziana Nadalutti; lo storico dell’arte Tomaso Montanari.

“La qualitĂ di una democrazia non si misura dalla quantitĂ di decisioni prese, ma dalla capacitĂ di rispettare la libertĂ di espressione degli altri – ha detto lo storico dell’arte e rettore dell’UniversitĂ per stranieri di Siena, Tomaso Montanari, intervenendo stamani a una conferenza stampa – Qui ci sono critiche, non diffamazioni. Quando un potere del genere si accanisce sulle dichiarazioni dei cittadini è un potere debole ed ha la coscienza sporca. Le scelte politiche del Comune di Firenze sono fondate su rapporti personali, non dico rapporti illeciti o corrotti. Ma è chiaro che questa scelta, quella di avallare questa azione legale, si spiega alla luce della rete dei rapporti che governano il territorio”.