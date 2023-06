Infrastrutture, iniziati i lavori del ponte sull’Arno a Camaioni

I lavori al ponte sull’Arno a Camaioni sono iniziati: miglioramento della viabilità e sicurezza sono le parole chiave per descrivere il progetto

Sono iniziati oggi, 28 giugno, i lavori di restauro del ponte sull’Arno, a Camaioni, arteria che collega le province di Firenze e Prato e unisce Carmignano con Capraia e Limite e con Montelupo.

Un intervento di manutenzione straordinaria che però non porterà nessun disagio all’importante viabilità: Il ponte, si spiega, non subirà chiusure immediate e la direzione dei lavori sta trovando soluzioni atte a evitarle del tutto. L’infrastruttura, inaugurata nel 1974, è luogo d’interesse per il monitoraggio del traffico: dal ponte, infatti, transiterebbero quasi 10.000 veicoli al giorno.

I lavori di restauro interessano le spalle e le pile del ponte, e partiranno dal basso, tramite le piste di cantiere previste a progetto che, salvo imprevisti, non andranno a impegnare la viabilità. Per la posa delle carpenterie metalliche (ritegno sismici),invece, era inizialmente prevista l’occupazione dell’impalcato del ponte per un periodo di 2 giorni, ma adesso stanno appunto studiando una soluzione alternativa.

Si tratta di 375mila euro di investimenti, 330mila dei quali ricevuti dal Comune di Carmignano quale contributo per “la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio inerenti alla linea progettuale del Pnrr”.

“E’ un’opera importante, finanziata con fondi del PNRR su progetto congiunto dei nostri tre Comuni, grazie all’unità di intenti” spiegano i sindaci Edoardo Prestanti di Carmignano, Alessandro Giunti di Capraia e Limite e Paolo Masetti di Montelupo.

E concludono “serve per consolidare e mettere in sicurezza un’infrastruttura importante non solo per i residenti di Camaioni, ma per tutti i lavoratori che quotidianamente lo usano da varie provenienze e per vari destinazioni. È inoltre arteria fondamentale per il turismo che gravita su Artimino e sui nostri territori”.