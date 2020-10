Incidenti lavoro: cadono da piattaforma aerea, feriti due operai in viale Giannotti a Firenze

Due operai sono rimasti feriti mentre lavoravano su una piattaforma aerea, questa mattina in viale Giannotti alla periferia Sud di Firenze.

In base alle prime informazioni, uno sarebbe caduto finendo a terra, mentre l’altro sarebbe rimasto incastrato alla ringhiera della struttura, da dove è stato liberato dai vigili del fuoco. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e portati in ospedale. Sul posto anche i carabinieri.

Secondo quanto emerso, i due operai si trovavano su un cestello, a un’altezza di circa 15 metri per installare dissuasori per piccioni in un condominio. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il braccio della struttura mobile avrebbe ceduto improvvisamente a causa probabilmente della rottura di un pistone, trascinando violentemente a terra il cestello dove si trovavano gli operai. Uno dei due uomini è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale di Careggi, l’altro, le cui condizioni sembrerebbero meno critiche, a quello di Ponte a Niccheri.