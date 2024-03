Incidente sul lavoro a Carrara: operaio ferito in ditta di marmi

Incidente sul lavoro questa mattina a Carrara (Massa-Carrara) all’interno di una ditta di marmi. Per cause ancora da chiarire, un uomo di 46 anni, secondo quanto si apprende, ha riportato un trauma toracico ed è stato condotto in codice giallo all’ospedale Apuane di Massa (Massa Carrara).

La chiamata ai soccorsi è avvenuta alle 8.42. Sono intervenuti sul posto l’automedica e un’ambulanza.

Inizialmente era stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso ma poi il suo intervento non è stato ritenuto necessario. Sono stati attivati gli operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro per la ricostruzione della dinamica.

Non avrebbero invece ottemperato alle disposizioni di legge omettendo di far sottoporre a visita medica i dipendenti, cosi come previsto dal programma di sorveglianza sanitaria e non avrebbero provveduto ad assicurare i propri collaboratori all’interno del cantiere. Per questo gli amministratori delegati di due aziende edili, che operano all’interno del medesimo cantiere, sono sono stati deferiti in stato di liberta’ all’autorita’ giudiziaria di Lucca. I carabinieri di Viareggio (Lucca), nell’ottica di vigilare e garantire la sicurezza nell’ambito del lavoro, hanno eseguito alcuni controlli presso i cantieri edili, unitamente al personale specializzato del Nucleo ispettorato del lavoro di Lucca e, nei giorni scorsi, spiegano gli investigatori in una nota, a seguito di controlli compiuti in Forte dei Marmi (Lucca), sono state riscontrate due violazioni penali da parte dei responsabili di due aziende con sede legali nel nord Italia. I servizi di ispezione predisposti dal militari di Viareggio presso i cantieri edili, verranno intensificati in occasione dell’avvento della bella stagione, coinvolgendo il personale specializzato del Nucleo ispettorato del lavoro e del Nas dei carabinieri, concludono.