Scontro frontale tra auto a Grosseto, 4 feriti, uno è grave

Schianto frontale alle porte della città di Grosseto, all’incrocio dei Pratini. Un’auto, dove viaggiava un uomo di 62anni, ha imboccato la strada provinciale 154 in direzione Grosseto e si è scontrato frontalmente con un’auto che proveniva dalla direzione opposta, a bordo della quale viaggiava una famiglia, babbo, mamma e figlia, tutti grossetani. Le due auto, dopo l’impatto, sono finite contro il guard-rail: quattro persone sono rimaste ferite. All’arrivo dei soccorritori le condizioni del 62enne sono apparse gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori di Croce Rossa e Misericordia, insieme all’automedica del 118. E’ atterrato anche l’elisoccorso Pegaso che ha trasportato il 62enne alle Scotte di Siena. Per estrarre l’uomo dall’abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco. Gli altri tre feriti, in codice giallo, sono stati trasportati al Misericordia di Grosseto. Per i rilievi sul posto una pattuglia della polizia municipale.