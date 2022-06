Incendio per ripresa fiamme in bosco Chianti

Greve In Chianti, in provincia di Firenze, è stato necessario l’intervento di due elicotteri stamani a causa di una ripresa delle fiamme a Riseccoli, dove il rogo è scoppiato ieri.

Lo rende noto la stessa amministrazione comunale che parla di 11 ettari e mezzo, tra aree boschive e campi incolti, bruciati al momento. “La siccità, l’assenza di umidità notturna, il forte vento di questa mattina e la tipologia del sottobosco rendono particolarmente difficili le operazioni di bonifica e contenimento dell’incendio” uno “dei 22 divampati in Toscana nella sola giornata di ieri” si legge in una nota del Comune. “Squadre antincendio e vigili all’opera giorno e notte”.

A causa di una nuova ripresa “che si è sviluppata all’alba per circa 5mila metri quadri, oltre al personale da terra, sono stati impiegati due elicotteri del sistema Aib regionale con l’obiettivo di circoscrivere il perimetro dell’incendio”. Il Comune ha anche messo a disposizione una ruspa “necessaria a creare strade che consentano alle squadre dei volontari di accedere e addentrarsi nei luoghi più impervi dell’impluvio della collina”.

“Bisogna tornare indietro di dieci anni per ricordare un incendio di dimensioni simili a quello che sta divampando da ieri nel nostro territorio – sottolinea il sindaco Paolo Sottani – anche questa seconda giornata, non sarà facile e dovremo aspettare ancora qualche giorno probabilmente per bonificare in via definitiva l’incendio, un evento di portata eccezionale che stiamo gestendo grazie all’impegno davvero encomiabile della la squadra dei volontari La Racchetta, di tutto il sistema Aib regionale, dei vigili del fuoco e delle forze degli enti preposti”. La strada provinciale 16 è aperta e transitabile.