Incendio Monte Serra: ancora 430 sfollati tra Calci e Vicopisano 

Sono 430 gli sfollati nei comuni di Calci e Vicopisano. E’ il bilancio sugli incendi nel Pisano fatto stamani nel corso di una riunione in prefettura a Pisa alla presenza del sottosegretario all’Ambiente, Vannia Gava. “L’area di Calci è sostanzialmente spenta – ha detto il comandante dei vigili del fuoco Ugo D’Anna – mentre è ancora vivo l’incendio in località Noce a Vicopisano”. “Purtroppo – ha sottolineato Gava – è cambiata la geografia di questo pezzo di Toscana. Ora dobbiamo fare una corsa contro il tempo per mettere in sicurezza l’assetto idrogeologico ed evitare altri eventuali gravi danni procurati dalla piogge autunnali: è questa la prima cosa da fare. E il Governo assicurerà tutta la collaborazione necessaria alle istituzioni regionali e locali”. “Oggi mi premeva venire a portare personalmente la solidarietà – ha concluso il sottosegretario – alle popolazioni colpite e ai sindaci del Comuni che stanno gestendo l’emergenza”.

“Da una prima ricognizione la stima della superficie bruciata è di circa 1000 ettari. In questo momento sono ancora attivi due fronti di fuoco, verso Vicopisano e Buti” h precisato invece il presidente della Regione Enrico Rossi, che anche stamani si è recato nei territori colpiti dagli incendi per seguire direttamente le operazioni. Il governatore, spiega una nota, ha sottolineato che “al momento a Calci sono 300 le persone costrette ad uscire dalle proprie abitazioni, di cui 30 ospitate in alberghi ma, nel primo pomeriggio, non essendo prevista la proroga dell’ordinanza di evacuazione dovrebbero rientrare nelle proprie abitazioni”.

“Nel territorio di Calci – ha aggiunto -, come ci è stato comunicato dal sindaco, purtroppo ci sono alcuni casi, isolati, di immobili bruciati”. A Vicopisano, ha detto ancora Rossi, “le persone evacuate sono circa 500, di cui 200 in grado di rientrare in casa già da stasera. Degli altri solo una decina dovrà essere alloggiata in albergo. Nel frattempo si dovrà capire che danni hanno avuto le case e quindi se e quando possono rientrare”. “Sul fronte del meteo le previsioni valide fino alle 17 segnalano venti in attenuazione – ha concluso il governatore – con tendenza a ruotare più a est che a nord-est e quindi in modo favorevole rispetto all’evoluzione dei due incendi”.