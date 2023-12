Incendio in garage a Firenze, evacuato palazzo

Incendio in garage, evacuato un palazzo a Firenze – I Vigili del fuoco di Fi-Ovest e di Calenzano sono intervenuti questo pomeriggio intorno alle 15:45 in via Don Martini, nel capoluogo toscano, per un incendio all’interno di un garage di un edificio di quattro piani.

Per precauzione lo stabile è stato evacuato mentre una persona è stata affidata al personale sanitario per accertamenti. I Vigili hanno provveduto a spegnere l’incendio e sono in corso le operazioni di raffreddamento. Sarà poi effettuata la bonifica. In tutto intervenute due squadre e cinque automezzi.