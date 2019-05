Incendio in appartamento a Pisa, grave una donna

Una donna è stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Pisa dopo essere rimasta ferita in un incendio in un appartamento.

I vigili del fuoco l’hanno trovata all’interno stesa a terra e l’hanno rianimata con l’aiuto degli

autorespiratori prima di affidarla al personale del 118 per le cure del caso. Secondo quanto appreso la donna avrebbe riportato anche ustioni sul corpo ed è stata trasferita in ospedale in codice rosso.

Il rogo è sotto controllo: non ancora chiare le cause che hanno innescato l’incendio.

La donna ha 90 anni e, secondo quanto spiegato dal 118, ha accusato un grave malore proprio per lo spavento provocato dal rogo. Non avrebbe invece riportato ustioni causate dalle fiamme. Ora è ricoverata in ospedale: le sue condizioni sarebbero giudicate gravi.