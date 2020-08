Incendio Ghiomelli Garden, Comune: tenere chiuse le finestre

Livorno, incendio Ghiomelli Garden, il dipartimento Ambiente del Comune di Livorno con un comunicato, consiglia agli abitanti dei quartieri Corea, Shangai, Fiorentina di tenere chiuse le finestre per 6-8 ore, per non essere investiti dai fumi e dalle maleodoranze.

Trascorso questo periodo, e completato lo spegnimento dell’incendio, i cittadini sono invece invitati ad areare le case il più possibile. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco provenienti anche da Lucca e Pisa, il 118 con svs e misericordia, carabinieri, polizia, polizia municipale e protezione civile del Comune di Livorno. Sul luogo dell’incendio è intervenuto anche il sindaco Luca Salvetti.

Intorno alle 16:00 di oggi i Vigili del Fuoco comunicavano che l’incendio era sotto controllo, e che erano in corso le operazioni di bonifica e di minuto spegnimento. Per irraggiamento sono state danneggiate e/o andate distrutte anche alcune autovetture parcheggiate nelle immediate vicinanze.