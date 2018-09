Incendio: chiuso aeroporto Galilei

Il traffico aereo riprenderà alle 19.40, ora in cui cesseranno le operazioni aeree di spegnimento dell’incendio. Il Pisa Calcio fa intanto sapere che le maglie ufficiali indossate stasera dalla squadra nel derby contro l’Arezzo saranno messe all’asta dalla società per raccogliere fondi a favore delle popolazione colpita

Per favorire il traffico dei mezzi antincendio impegnati nello spegnimento del rogo che da ieri sera sta devastando i monti del Pisano, Toscana Aeroporti annuncia la chiusura del traffico aereo commerciale dello scalo Galileo Galilei di Pisa. Il traffico aereo riprenderà alle 19.40, ora in cui cesseranno le operazioni aeree di spegnimento dell’incendio.

Il Pisa Calcio fa intanto sapere che le maglie ufficiali indossate stasera dalla squadra nel derby contro l’Arezzo saranno messe all’asta dalla società per raccogliere fondi a favore delle popolazione colpita dal devastante incendio sviluppatosi la scorsa notte sulle colline intorno alla città. “La società, profondamente toccata da un evento così doloroso per tutto il territorio – si legge nella nota – ha deciso che le maglie ufficiali indossate dai calciatori nerazzurri nel match contro l’Arezzo saranno messe all’asta: il ricavato sarà ovviamente devoluto alle popolazioni colpite secondo modalità che saranno concordate con gli organi competenti. Si tratta di un primo, piccolo, segno tangibile al quale ne seguiranno altri di cui daremo comunicazione prossimamente”.

La Cgil di Pisa invece “mette a disposizione le sue sedi per ogni necessità della popolazione” costretta a lasciare le proprie abitazioni per l’incendio che da ieri sera sta devastando i monti del Pisano. E’ quanto si legge in un post su facebook del sindacato che esprime “tutta la sua solidarietà e vicinanza agli abitanti dei centri colpiti dal l’incendio e a tutti coloro che stanno lottando contro il fuoco”. “Rabbia e preoccupazione si accompagnano alla consapevolezza che sia ancora più forte la necessità di trasmettere il rispetto per l’ambiente, di vigilare per fermare coloro che colpiscono volutamente il nostro territorio e di investire risorse su mezzi e personale”, conclude la Cgil.