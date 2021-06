Incendio centro commerciale Unicoop, evitare consumo prodotti area

Nell’ordinanza si specifica, inoltre, che, dopo l’incendio al centro Unicoop, “risultano tutt’ora in corso gli accertamenti tecnici da parte di Arpat e Asl in merito all’impatto sui vegetali dei terreni circostanti”.

Evitare il consumo di prodotti ortofrutticoli raccolti nei terreni circostanti all’area interessata dall’incendio divampato ieri nel punto vendita uniCoop di Ponte a Greve, fino a valutazione da parte dell’autorità sanitaria. Lo prevede un’ordinanza firmata oggi dal sindaco di Firenze Dario Nardella. Nell’ordinanza, si legge che “sussistono presupposti per quanto sopra esposto per emettere un’ordinanza contingibile ed urgente al fine di assicurare la tutela della salute pubblica secondo quanto indicato nella nota della azienda Usl Toscana Centro”.

Nell’ordinanza si specifica, inoltre, che “risultano tutt’ora in corso gli accertamenti tecnici da parte di Arpat e Asl in merito all’impatto sui vegetali dei terreni circostanti”. Ancora, l’ordinanza “potrà essere integrata a seguito della acquisizione di eventuali relazioni relative alle indagini attualmente in corso da parte di Asl e Arpat in merito all’impatto sui vegetali dei terreni circostanti”.

L’Unicoop intanto ha annunciato l’attivazione già dalle prossime ore di un servizio di navetta gratuito per portare i clienti dal parcheggio del centro commerciale di Ponte a Greve, chiuso a causa dell’incendio divampato ieri, al supermercato Coop di Lastra a Signa (Firenze). “Unicoop Firenze – si spiega in una nota – si sta adoperando per ridurre i disagi per soci e clienti, durante il periodo di chiusura della struttura, che rimane inaccessibile”.

Nel dettaglio, verrà esteso anche alla domenica mattina l’orario di apertura dei Coop.Fi di Scandicci viale Aleardi e dell’Isolotto viale Talenti, che resteranno aperti dalle 8 alle 13 a partire da domenica 6 giugno. I dipendenti del negozio chiuso a seguito del rogo, spiega sempre Unicoop, saranno redistribuiti nei punti vendita vicini, in vista di un maggiore afflusso di persone.