Incendi Monte Serra: da Regione Toscana 1,5 mln di euro

“Abbiamo stanziato 1,5 mln di euro e inoltrato tutta la documentazione necessaria, attraverso il dipartimento nazionale di protezione civile, per ottenere la dichiarazione di stato di emergenza, e abbiamo anche inviato una lettera al ministero dell’Agricoltura per chiedere di riconoscere lo stato di calamità naturale. La Regione c’è, speriamo ci siano anche gli altri”. Lo ha detto il governatore toscano, Enrico Rossi, facendo il punto della situazione dopo l’emergenza per il grande incendio del monte Serra, nel Pisano, che ha mandato in fumo 1488 ettari di bosco e oliveti e bruciato una dozzina di abitazioni.

“Ci aspettiamo risposte altrettanto celeri – ha sottolineato Rossi -. Servono almeno 3,1 milioni di euro per restituire la casa ha chi l’ha persa e quei soldi possono arrivare solo dallo Stato. Spero che anche il ministro Centinaio, che ho visto tanto attivo, ci dia risposte positive. Serve anche un’interlocuzione pacata, e non a pesci in faccia, con l’Europa per farsi sbloccare fondi Ue da destinare alla ricostruzione“.