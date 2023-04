Inaugurato a Careggi il progetto “Cure senza barriere”

Inaugurato il progetto “Cure senza barriere”. Grazie ad un nuovo contributo da parte di Fondazione Cr Firenze il progetto sarà ampliato e sviluppato per garantire il diritto alla salute alle donne con diversi tipi di bisogni speciali. Donate attrezzature per le pazienti con disabilità motoria della maternità di Careggi grazie alla raccolta fondi lanciata da Fondazione Foemina e Habilia Onlus.

Garantire il diritto fondamentale di accesso alle cure ostetrico ginecologiche alle donne con disabilità motoria: è stato questo l’obiettivo del crowdfunding “Per ogni donna – Cure senza barriere”, ideato e promosso dalla Fondazione Foemina in collaborazione con con Habilia Onlus e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, che ha visto come testimonial l’attrice Vittoria Puccini e che è stato realizzato all’interno del bando Social Crowdfunders di Fondazione CR Firenze.

La campagna lanciata a novembre 2022, ha raccolto oltre 17.000 euro, contributi raddoppiati poi da Fondazione CR Firenze, grazie ai quali si è potuto realizzare l’obiettivo di contribuire alle particolari necessità sanitarie delle pazienti donne con disabilità che si rivolgono al Dipartimento Materno Infantile dell’AOU Careggi.

Oggi 26 aprile presso il Centro Nascita Margherita del Dipartimento Materno Infantile AOU Careggi, alla presenza del presidente della Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori, del presidente della Fondazione Foemina Felice Petraglia, del Coordinamento Direttivo di Careggi, dell’associazione Habilia Onlus, delle autorità istituzionali regionali e del territorio, sono stati consegnati 4 lettini e altrettanti sollevatori destinati a favorire l’accesso ai servizi di ginecologia e maternità delle pazienti con bisogni speciali. Nel corso dell’evento di inaugurazione sono stati tanti gli interventi che hanno sottolineato la soddisfazione di poter finalmente realizzare un progetto così atteso e necessario che, è stato annunciato, ha ottenuto ulteriori finanziamenti e supporti per poter essere ulteriormente ampliato.

“Se vogliamo che il diritto alla salute sia garantito a ogni persona, dobbiamo agire per implementare l’attivazione di strutture ben attrezzate e personale dedicato in aree facilmente accessibili da chiunque e ampiamente diffuse nei presidi sanitari del nostro territorio. – ha sottolineato Felice Petraglia, presidente di Fondazione Foemina e direttore del Dipartimento Materno Infantile di Careggi -. I fondi raccolti sono stati utilizzati per l’acquisto di quattro lettini elettrici e di altrettanti sollevatori da inserire in alcuni ambulatori e reparti del Dipartimento Materno-Infantile. Stiamo già lavorando per realizzare un progetto ancora più grande che possa intercettare nuovi bisogni e dare vita a un polo di riferimento per le donne con vari tipi di disabilità”.

“La campagna “Per ogni donna – Cure senza barriere” è in perfetta sintonia con la progettualità di Careggi. In AOUC infatti sono stati individuati 30 obiettivi/priorità (i TOP) all’interno di 8 aree tematiche. Uno di questi è rappresentato dal Polo per la salute ostetrico-ginecologica per la donna con disabilità – aggiunge la Direttrice Sanitaria di AOU-Careggi Dottoressa Maria Teresa Mechi – Si tratta di un progetto finalizzato a potenziare le capacità di risposta del SSR alle problematiche in area ginecologica e in area nascita per le donne con disabilità motoria, intellettiva e sensoriale alle quali offrire percorsi specifici e competenze adeguate. I lettini ginecologici elettrici e i sollevatori ottenuti tramite la campagna di crowdfunding saranno, pertanto, inseriti in un progetto più ampio.” Nell’occasione il Presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori ha reso noto anche il nuovo progetto di Fondazione Foemina e Fondazione CR Firenze, rivolto alla cura delle donne con varie forme di disabilità all’interno di Careggi.

“Esprimo grande riconoscenza alla Fondazione CR Firenze e alla Fondazione Foemina: il raggiungimento dell’obbiettivo della campagna di crowdfunding rappresenta indubbiamente un’importante pietra per il Progetto del Polo per la salute ostetrico-ginecologica della donna con disabilità del nostro Dipartimento su cui stiamo lavorando ” interviene la Dott.ssa Angelamaria Becorpi Coordinatore del Polo e del Percorso Regionale PASS per la disabilità in AOUC.

“Accompagniamo da tempo, con attenzione e gratitudine – dichiara il Presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori – l’attività di questa benemerita istituzione. Quest’anno abbiamo voluto condividere il loro progetto strategico che ha una durata triennale e che ha una certa rilevanza anche per tutto il complesso di Careggi. Siamo molto sensibili alle problematiche della donna e dei minori, come lo siamo nei confronti di tutta la nostra comunità, soprattutto in questo momento post pandemico che vede il permanere di forti emergenze in ambito sociale e sanitario”.