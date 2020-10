In scena “The Dubliners” di Joyce al Teatro della Pergola di Firenze

Il Teatro della Pergola riapre il 27 ottobre (fino al 15 novembre) con la prima nazionale di “The Dubliners” di Giancarlo Sepe, con la Compagnia Teatro La Comunità e i Nuovi.

“The Dubliners” è una sorta di itinerario che fa incontrare tutti i personaggi di Joyce come in una lunga panoramica, dove conosciamo le Epifanie dell’autore.

In una Pergola ridisegnata per l’occasione, va in scena l’ultimo dei racconti, “I Morti”, e il dodicesimo, “Il giorno dell’edera” dei quindici scritti da James Joyce agli inizi del Novecento sull’esistenza statica e alienata dei dublinesi di cui l’autore faceva parte.

Per la prenotazione dei biglietti scrivere all’indirizzo e-mail