Un incendio si è sviluppato in un bosco a Cerreta San Nicola, nel comune di Seravezza (Lucca).

Le fiamme, spiega una nota, divampate per cause da accertare, sono sotto controllo, anche se si prevedono lunghe opere di bonifica. Dato il vento moderato che alimenta l”incendio sono stati inviati sul posto due elicotteri, un direttore operazioni, e diverse squadre di volontariato locale supportate per i rifornimenti dai vigili del fuoco.