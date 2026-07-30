In aeroporto Firenze scoperto quasi 1 milione euro non dichiarato da passeggeri

Valuta non dichiarata per quasi un milione di euro è stata scoperta nei primi sei mesi del 2026 durante i controlli ai viaggiatori che hanno fatto scalo all’aeroporto di Firenze effettuati dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Complessivamente sono state contestate 45 violazioni, di cui una con sequestro, per somme rinvenute superiori ad 800.000 euro, con l’irrogazione di sanzioni amministrative per circa 75.000 euro ed un sequestro di 900 euro. Parallelamente, i controlli hanno interessato numerosi passeggeri che hanno movimentato denaro contante al di sotto della soglia di dichiarazione, per un ammontare complessivo di oltre 1,6 milioni di euro, al fine di verificare se tali movimentazioni di capitali, ancorché non soggette agli obblighi dichiarativi posti dalla normativa valutaria, costituiscano eventualmente indicatori di fenomeni più gravi, quali il riciclaggio e il finanziamento di attività illecite.

Il monitoraggio, anche con il supporto delle unità cinofile, ha inoltre portato, nel periodo gennaio- giugno, al sequestro di diverse sostanze stupefacenti, alla denuncia di due persona e a 28 segnalazioni alla Prefettura per uso personale di droga. Di particolare rilievo anche i risultati conseguiti nel contrasto al contrabbando: sono stati sequestrati 170 pezzi tra orologi, gioielleria e abbigliamento di lusso per un valore complessivo superiore a 125.000 euro, con diritti evasi per oltre 30.000 euro.

Sono stati anche redatti 31 verbali, con relative sanzioni, per l’illecita introduzione di sigarette, sigari, tabacco ed altri prodotti a base di nicotina, per un totale di oltre 32 chili. Potenziate poi le attività di controllo finalizzate all’applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (Cites), che hanno portato al sequestro di esemplari e derivati appartenenti a specie animali e vegetali tutelate, come frammenti di corallo e di conchiglie della specie “Strombus Gigas”, nonché alcune boccette di bile di “Orsus Tibetanus” e due teste di “Alligator Missisipiensis”. Effettuati inoltre nove sequestri per un totale di oltre 4.500 pasticche, tra Viagra/Sildenafil, Tadalafil e altri principi attivi.