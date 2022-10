Immagina Florence Film Festival: al via la prima edizione

By

Dal 15 al 22 ottobre prende avvilo la prima edizione dell’Immagina Florence Film Festival.

Immagina Florence Film Festival, sette giorni dedicati al cinema indipendente internazionale, con la proiezione gratuita dei lungometraggi, corti, documentari e film d’animazione finalisti del contest promosso dall’associazione Cinema immagina di Firenze. Si tratta di un concorso con oltre cento opere in gara da tutto il modo

La prima edizione dell’Immagina Florence Film Festival è programmata dal 15 al 22 ottobre. La serata di premiazione è fissata il 22 ottobre, presso la sede della Scuola di Cinema Immagina Firenze.

La giuria sarà composta dai giovani allievi della scuola fiorentina diretta dal regista Giuseppe Ferlito. Il regista ha preso parte alla selezione dei lavori presentati da Stati Uniti, Argentina, Corea, Brasile, Francia, Germania, Regno Unito, Cina, Giappone, Australia, Polonia, Repubblica Ceca, Filippine e Italia.

In una dichiarazione a margine, il regista Giuseppe Ferlito ha dichiarato: “Non ci aspettavamo una simile risposta da parte degli artisti del Cinema indipendente di tutto il mondo, tanto che siamo stati costretti a posticipare la data d’inizio del festival per consentire alla giuria di valutare con la dovuta attenzione tutti i lavori pervenuti. Un’emozione grande, una soddisfazione unica che ci sprona a portare sempre più avanti il desiderio di trasformare Firenze in una vera e propria capitale del cinema indipendente”.

Altra dichiarazione arriva invece dal presidente del Consiglio Regionale, Antonio Mazzeo, il quale ha parlato di “un festival che guarda ai giovani, alla loro formidabile capacità creativa. Alla potenzialità dell’espressione dei ragazzi. Ma soprattutto alla importanza di una nuova realtà che sorge dalla scuola di cinema ‘Immagina’, la quale, grazie a Giuseppe Ferlito, nasce nel 1994 proprio per dar voce alle nuove generazioni”.