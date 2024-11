IL GRANDE INVERNO SCANDINAVO – VIAGGIO IN LAPPONIA E VISITA DELLE CAPITALI OSLO E STOCCOLMA

Da sabato 15 febbraio 2025 a domenica 23 febbraio 2025

LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO IL GIORNO 10 DICEMBRE 2024 O A ESAURIMENTO POSTI

Oltre il circolo polare artico, d’inverno, il giorno è solo un lungo crepuscolo, una pallida versione della notte. La luce diurna è indecisa, livida, a volte sorprendentemente surreale, e nel momento in cui definitivamente il giorno scolora nella lunga notte polare, a volte appaiono le luci ballerine dell’aurora boreale, che donano al paesaggio, già così insolito e selvaggio, anche una dimensione fortemente onirica.

Anche se la mitologia vichinga vuole sia il riflesso degli scudi delle Valchirie, l’aurora boreale è, più prosaicamente, un fenomeno ottico dell’atmosfera terrestre, caratterizzato da bande luminose di forme e colori mutevoli, tipicamente di colore rosso-verde-azzurro, causato dall’interazione del vento solare con la ionosfera terrestre.

La vita è dura oltre il circolo polare, ma quando il cielo scherza con gli elettroni e produce quello straordinario gioco di luci conosciuto come aurora boreale, assume l’aspetto di una poesia, e il freddo silenzio della terra ai confini del mondo, profondo come la notte che non finisce più, si carica di meraviglia e ammirazione.

