Il doc “Sud” di Chantal Akerman on line su Più Compagnia

“Sud” di Chantal Akerman sui fatti di cronaca in Texas, quando nel 1998, un gruppo di suprematisti bianchi linciò il giovane afroamericano James Byrd jr. Nella sala virtuale del cinema La Compagnia di Firenze on-demand fino all’11 agosto

La proiezione è organizzata dal Festival dei Popoli per la rassegna “Il mondo raccontato in tempo” sul fenomeno Black Lives Matter, dedicata ai temi della lotta per l’affermazione dei diritti degli afroamericani, con documentari provenienti dall’archivio del festival, “biblioteca audiovisiva” che conta oltre 25.000 titoli.

Nel 1998 a Jasper, Texas, un gruppo di suprematisti bianchi ha linciato James Byrd, jr. un giovane afroamericano. Chantal Akerman, cineasta di fama internazionale, si immerge in questa vicenda per condurre un’indagine sulle relazioni che intercorrono tra il paesaggio (sia fisico che mentale) e le ripercussioni che un crimine come questo può avere su di esso. Una lezione di grande cinema.

Ingresso 3,99, on-demand fino all’11 agosto su PIU’ COMPAGNIA

Il programma è a cura di Alberto Lastrucci e Daniela Colamartini (Archivio del Festival dei Popoli). L’iniziativa “L’Archivio del Festival dei Popoli presenta” fa parte del progetto per la conservazione e valorizzazione degli archivi, che vede impegnati Regione Toscana e Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana dal 2016, ed è curata dal Festival dei Popoli in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana e Mediateca Toscana.

