Il doc “Guerra e Pace” per la prima volta a Firenze

Dopo il debutto in concorso nella sezione Orizzonti della 77a Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, Guerra e Pace arriva a Firenze. 29 maggio ore 19.30, presso il Cinema La Compagnia. Una proiezione speciale nel corso della quale i registi Massimo D’Anolfi e Martina Parenti saluteranno in collegamento video il pubblico prima dello spettacolo

Il cinema di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti è sempre stato attento al tema della guerra e delle sue terribili conseguenze, motivo per il quale all’evento parteciperà anche un volontario EMERGENCY. Una vicinanza naturale quella tra i due registi e l’associazione, che da 27 anni cura le vittime della guerra e della povertà in Italia e nel mondo, promuovendo una cultura di pace e rispetto dei diritti.

Guerra e pace racconta l’ultracentenaria relazione tra cinema e guerra. Dal loro primo incontro, nel lontano 1911, in occasione dell’invasione italiana in Libia, fino ai giorni nostri.

Dalle sequenze filmate dai pionieri del cinema alle odierne riprese girate con gli smart-phone dai cittadini del mondo, il passo appare brevissimo e la relazione tra cinema e guerra solidissima. Guerra e pace è una riflessione sulle immagini e, come in un grande romanzo scandito in quattro capitoli – passato remoto, passato prossimo, presente e futuro – prova a ricomporre i frammenti della memoria visiva. Dai primi del ‘900 a oggi e mette in scena la moltiplicazione delle visioni che, come un costante rumore di fondo, accompagnano le nostre attuali esistenze.

Quattro importanti istituzioni europee ospitano la narrazione del nostro film e ne costituiscono la solida impalcatura spazio-temporale. Impalcatura in cui la pace e la guerra sembrano convivere e tenersi a bada a vicenda.

Guerra e pace si interroga sulle conseguenze della guerra, sul senso della storia e della conservazione della memoria a beneficio delle future generazioni.

INFO ingresso 6€ intero / 5€ ridotto v.o. sub ita