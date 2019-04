Il Cherubini a Casa Martelli. Il Pathos romantico. La musica da camera di Glinka e Brahms

Musica e arti figurative si riuniscono ancora una volta nella nella Sala da Ballo di Casa Martelli per il terzo concerto del Conservatorio Cherubini nella storica abitazione sette-ottocentesca. Giovedì 4 aprile alle ore 17.00

Protagonisti tre gruppi cameristici del Conservatorio Cherubini che comprendono i pianisti Marco Maggi, Enis Bajrami e Santiago Fernandez; i violoncellisti Michael Cotton e Leonardo Ascione; i clarinettisti Silvia Caccialupi e Ezio Ferrusi; il fagottista Federico Alma.

Il concerto è dedicato alla musica da camera di un autore sommo quale fu Brahms affiancato da Michail Glinka, più noto quale iniziatore dell’opera nazionale russa che non per la sua ulteriore importante produzione vocale e appunto cameristica.

Gli allievi delle classi di musica da camera di Daniela De Santis e Fulvio Caldini eseguiranno la Sonata n. 2 op. 99 di Brahms per violoncello e pianoforte, il Trio Pathétique di Glinka (1832) e il Trio op. 114 di Brahms (1891). Due composizioni quest’ultime che hanno in comune il rarissimo impiego del clarinetto in trio col pianoforte, anziché del violino. Evento atipico che nel trio di Glinka è affiancato anche da un’altra particolarità: l’utilizzo del fagotto al posto del violoncello.

Per l’intero 2019, ogni primo giovedì del mese, alle 17.00, la musica risuonerà nella Sala da Ballo del Museo di Casa Martelli, in un ballo congiunto fra bellezza musicale e bellezza artistica. Ingresso libero fino ad esaurimento posti .

Una produzione del Conservatorio Cherubini, curata da Mario Ruffini in collaborazione con il Centro Studi Luigi Dallapiccola e con il Museo di Casa Martelli.