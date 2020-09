IL CAFFE’ SCORRETTO del 9 settembre. MA LO STATO CHE CI STA A FARE? 00:00 / 00:01:40 1X

Li abbiamo segregati in casa per mesi definendoli untori. Gli abbiamo addirittura vietato un’ora d’aria perché, si diceva (ricordate?): i cani non trasmettono il virus, i bambini ed i ragazzi si. Li abbiamo piazzati 12 ore al giorno davanti ad un monitor. Gli abbiamo propinato una cosa chiamata pomposamente didattica a distanza, rivelatasi spesso solo una grottesca imitazione delle lezioni del maestro Manzi nella Rai degli anni Sessanta. Ora basta! Ora con i nostri ragazzi, con i nostri bambini, noi abbiamo un debito. Ed è un debito che se ci pensate bene abbiamo anche con noi stessi. Perché se perdiamo la scommessa della Scuola perdiamo il nostro futuro.

E allora dipende da noi: da come sapremo gestire questa fase, indubbiamente delicata. Dalla tranquillità e dal raziocinio che sapremo mantenere nelle situazioni di rischio che si presenteranno, dalla convinzione che non possiamo tornare indietro. Un Paese che fallisce sulla scuola è un paese destinato a morire. Covid o non covid. Le prime notizie che ci arrivano degli istituti che stanno preparando il ritorno tra i banchi tuttavia non sono per nulla tranquillizzanti: confondere una scuola con una sala operatoria, puntare su procedure degne di una corsia di ospedale, è la cosa peggiore che possiamo fare.

E poi quella brutta, pessima sensazione, che tutte le responsabilità, nel bene come nel male, saranno di nuovo scaricate sulle spalle delle famiglie, esattamente come durante il lock down. E allora uno si chiede: ma lo Stato che ci sta a fare? Quindi, calma e gesso, è proprio il caso di dirlo: il mare in tempesta necessità di equipaggi allenati, consapevoli e coraggiosi. Sta a noi non naufragare, un’altra volta. Ma a noi tutti.