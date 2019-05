🔈Firenze sono stati comunicati i vincitori del premio “Lorenzo Bargellini”, scelti tra le trentasette tesi ricevute, un numero importante per la prima edizione del Premio, segno della sensibilità dei giovani verso i temi dell’inclusione sociale, dell’abitare e dell’immigrazione.

La Commissione nello scegliere i vincitori del premio “Lorenzo Bargellini”, è stata impegnata in interessanti letture e in una non facile valutazione comparativa, data la qualità di molti lavori ed in particolare, per quelli che sono rientrati nella seconda fase di valutazione, caratterizzati da sguardi oltre il confine disciplinare e intelligenza critica.

La Commissione attribuisce il Premio “Lorenzo Bargellini” 2019 alla Tesi La storia di Cagliari nel dopoguerra tra processi urbanistici e conflitti sociali di Gavino Santucciu.

La Commissione, inoltre, conferisce Menzione di merito a:

Alessandro Froldi, Ways of knowing piace in the ltalian periferia: Quarto Oggiaro revisited, Doctoral thesis, Doctor of Philosophy, Loughborough University, 2016.

Diletta Vecchiarelli, Abitare sospeso. l migranti africani nella Piana di Gioia Tauro tra campi pianificati e autogestione, Laurea Magistrale in Pianificazione e progettazione della città e del territorio, Università degli Studi di Firenze, Anno Accademico 2017/2018.

Cristina Brovia, Migrants de saison. Les camps de travailleurs agricoles étrangers camme problème pub/ic. Le cas de Saluzzo (ltalie), Thèse de Doctorat en Sciences Politiques, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Università degli Studi di Torino, 2018.

La consegna del Premio 2019 e la Tavola rotonda si terranno martedì 4 giugno 2019 a Firenze presso lo Spazio lnKiostro Via Degli Alfani, 49, dalle ore 17:30.

Gimmy Tranquillo ha intervistato Angela Perulli, sociologa dell’Università di Firenze, facente parte della Commissione giudicatrice del Premio: