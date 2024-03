I viaggi del Controradio Club 2024-2025

Dopo l’incontro che si è svolto al circolo XXV Aprile a febbraio, abbiamo elaborato un piano annuale di viaggi a partire dalla prossima estate fino alla primavera 2025. La programmazione annuale potrà agevolare la pianificazione dei viaggi ed è utile per riuscire a tenere più basso possibile il costo dei voli. Le date di partenza e i programmi in dettaglio dei singoli viaggi saranno definite di volta in volta con congruo anticipo. Ecco il programma 2024 – 2025:

AGOSTO 2024

Western Dream la grande avventura dell’ovest degli U.S.A – 5a edizione. Un viaggio attraverso i grandi spazi della natura americana, tra le fertili valli della California, i deserti del Mojave, di Arizona e Nevada, la Valle della Morte ed i precipizi del Grand Canyon con la musica di Controradio nelle orecchie. Il viaggio attraversa luoghi affascinanti, ma è anche un viaggio tra i miti e le icone dell’America: Los Angeles, città delle star e dei paradisi artificiali, Las Vegas, delirio del kitsch, roulette e slot machines, San Francisco, culla della cultura hippy e madre di tutte le campagne progressiste americane, dove ogni angolo di strada ci è reso familiare da tanti film e telefilm; Grand Canyon e Monument Valley, quinte western reali per eroi di celluloide, la Route 66, simbolo storico della vita on-the-Road tra memorabilia, cromature, Harley Davidson e giubbotti di pelle. Guida d’eccezione Gimmy Tranquillo che ha vissuto per 20 anni in California e che è stato anche guida turistica nei luoghi che si andranno a visitare.

LOS ANGELES CALIFORNIA E HAWAII. La maggior parte dei tour in California dedicano a Los Angeles un giro città di tre ore, tra Hollywood e Beverly Hills, ma la ‘Città degli Angeli’ ha molto di più da offrire: le sue bellissime spiagge segrete sulla Pacific Coast Highway; i prestigiosi musei di arte moderna, come il Moca, il Getty Center ed il Los Angeles County Museum of Art; e le bellissime cittadine del suo hinterland come Santa Barbara, Ojai, Newport Beach e Catalina Island. Ma Los Angeles è anche il trampolino per visitare le Hawaii, di solito troppo lontane per un viaggio diretto dall’Italia, ma destinazione comune anche solo per un week-end lungo per gli Angelenos. Il tour prevede la visita di due isole, Honolulu e Maui con spiagge di sabbia bianca e acqua cristallina ed i posti iconici dove è nato del surf moderno. Un viaggio con Gimmy Tranquillo.

OTTOBRE 2024

Algeria: fra deserto e archeologia. Per anni esclusa dai circuiti turistici a causa delle turbolenze intereligiose degli anni Novanta, l’Algeria, è entrata nel terzo millennio finalmente pacificata e decisa a riscrivere il suo futuro nel segno della convivenza e del progresso. È notizia recente l’arrivo al confine con il Niger dell’ambizioso progetto “Autostrada Trans Sahariana” un nastro di asfalto da 5.000 km che collegherà Algeri con Lagos e a cui si affiancherà la posa di fibra ottica per portare le comunicazioni in alta velocità. Questo paese grande otto volte l‘Italia, dalle immense ricchezze naturali, torna a proporsi agli appassionati dell’archeologia e del deserto. La costa mediterranea conserva superbe rovine delle antiche città prima puniche, poi romane, poi bizantine che presidiavano l’impero dalle incursioni berbere provenienti dal deserto del Sahara, deserto che, oltre al fascino suo proprio, nasconde oasi preistoriche, incisioni rupestri, dune cipria, canyon e rocce modellate dall’erosione del vento. Le grandi città nella fertile fascia mediterranea affascinano con l’intrigante mix di architetture arabe e ottomane. Gli eleganti boulevard coloniali in stile Haussmann si impongono quale ingombrante testimonianza per 132 anni di dominazione francese. Tour 9 gg. In compagnia di Raffaele Palumbo.

NOVEMBRE 2024

NAMIBIA: Overland Experience. Una delle ultime grandi aree selvatiche al mondo, la Namibia è la vecchia Africa, un luogo di selvaggia bellezza, unico nella diversità delle sue regioni, con l’arida sabbia riarsa del deserto del Kalahari che inghiotte le esperienze minerarie coloniali, l’oceano che orna l’arenile di relitti scheletrici, la savana che ospita liberi i grandi mammiferi e i fiumi che la trasformano in foresta, il cielo in cui compaiono tramonti di un incanto soprannaturale che virano in notti stellate di inimmaginabile e commovente bellezza. Tour di 15 gg.

GENNAIO 2025

Finlandia – Lapponia. Dopo i viaggi organizzati in Islanda e alle Isole Lofoten (Norvegia), prosegue il viaggio alla scoperta del Grande Nord con un viaggio in Lapponia che, in veste invernale, rappresenta una meta affascinante. La natura incontaminata, la calma e i silenzi irreali sono la coreografia più rilassante, mentre le attività artiche in motoslitta, rompighiaccio, con cani husky e renne contengono elementi di suggestione, stimolo e spirito di avventura ideali. In compagnia di Gimmy Tranquillo.

FEBBRAIO 2025

ARGENTINA – PATAGONIA. L’Argentina è un grande paese, occupa infatti quasi per intero il cono meridionale dell’America, dalle grandi diversità paesaggistiche, come la Pampa, la Terra del Fuoco, le Ande e il Gran Chaco, lambito dal Rio Paraná, con Buenos Aires sul suo maestoso delta a sbocco nell’Atlantico, e di grandi personaggi come Ernesto Guevara, Diego Armando Maradona, Papa Francesco, Jorge Luis Borges. Da Buenos Aires alle cascate di Iguazù, alla penisola di Vadez, da Ushuaia al Petito Moreno: un viaggio di 14 gg. alla “fine del mondo”.

APRILE 2025

GIORDANIA: dalla decapodi al deserto Nulla è più emozionante della vista di questa incredibile città quando all’improvviso si apre alla fine della lunga fenditura che spacca la montagna. Petra è una città rubata alla montagna, un enorme altorilievo graffiato nella roccia rossa e scolpito dai raggi radenti del sole, adagiato tra sabbia e cielo nella più solenne immobilità.

Visita alle rovine delle grandi città romane della Decapoli, i superbi mosaici delle chiese bizantine, il miraggio blu del Mar Morto e il deserto del Wadi Rum, un nulla fatto di montagne, falesie, dune e formazioni dai colori cangianti in uno spettro che dal rosa si tinge di rosso acceso, trascolora al giallo dorato, vira in arancione e si spegne in sorprendenti porpora e violetti.

Anticipazioni: nell’arco del 2024 viaggi ad Istambul e Palermo e nel 2025 in Giappone, Cina, Sudafrica.