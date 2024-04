I sogni abitano gli alberi al cinema La Compagnia fino al 17 aprile

“La follia è una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente comelo è la ragione. La società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia”. Franco Basaglia

SINOSSI

Nel 1978 l’Italia è il primo paese al mondo ad abolire i manicomi grazie allalegge Basaglia, che restitui’ dignità, libertà e il reintegro nella società cosiddetta civile alle persone con disturbi psichici. Dopo aver trascorso 5 anni in un ospedale psichiatrico, Anja, torna a casa dasuo fratello Ettore e dalla moglie Lisa, in un piccolo paese sull’appennino toscano. Per tutti Anja è una ragazza russa disturbata, tranne che per Libero,”il matto del paese”, l’unico che la tratta senza pregiudizi, e che, con la suainnocenza fanciullesca, le permette di essere libera. A causa dell’omicidio di suo padre, Libero ha trascorso un periodo in manicomio criminale e adesso vive con la madre. Anja e Libero si innamorano. La comunità disapprova i “folli amanti”, e quando Anja rimane incinta, è l’ inizio della fine: la sua famiglia farà di tutto per separarli e impedire la nascita di una “famiglia inaccettabile”. Anja e Libero continuanoa vivere il loro sogno in una baracca segreta in mezzo al bosco, circondatada alberi colorati, che diverrà il simbolo del loro eterno amore.

I sogni abitano gli alberi di Marco della Fonte, Gran Bretagna, 2022, 112′ – v.o. sott. ita