I fratelli D’Innocenzo presentano: Favolacce

Sabato 23 maggio i fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo presentano in diretta sulla pagina Facebook del Cinema Odeon di Firenze alle 21 “Favolacce”, che la critica considera “il film italiano dell’anno”.

Interpretato da Elio Germano e vincitore all’ultima Berlinale dell’Orso per la Miglior Sceneggiatura, Favolacce dopo la presentazione sarà disponibile per 30 giorni sulla piattaforma web MioCinema: scegliendo il cinema Odeon gli spettatori possono così sostenere la storica sala fiorentina in questo periodo di forzata chiusura.

Favolacce è ambientato in una calda estate in un quartiere periferico di Roma. Nelle villette a schiera vivono alcune famiglie in cui il senso di disagio costituisce la cifra esistenziale comune anche quando si tenta di mascherarlo. I genitori sono frustrati dall’idea di vivere lì e non altrove, di avere (o non avere) un lavoro insoddisfacente, di non avere in definitiva raggiunto lo status sociale che pensavano di meritare. I figli vivono in questo clima e ne assorbono la negatività cercando di difendersene come possono e magari anche di reagire.

Gli autori la definiscono, in contrasto con il realismo della loro opera prima, come una favola nera in cui hanno riversato, attraverso la voce di un narratore, il vuoto pneumatico di figure parentali (con in più un docente) che dovrebbero insegnare a vivere ai propri figli mentre invece hanno perduto qualsiasi capacità di positività e di sguardo sul futuro.