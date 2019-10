“I Curdi in Turchia vivono in uno stato di terrore”

Intervista con Kasim, cittadino turco di etnia curda, che vive a Bursa, dopo diversi anni passati in Italia: siamo vicini ai nostri fratelli in Rojava ma pochi si espongono perché il rischio della repressione è molto forte”

I Curdi in Turchia sono quasi 30 milioni, un quarto della popolazione. Qual è il loro stato d’animo in questo momento delicato e drammatico mentre l’esercito turco, quindi l’esercito dello Stato di cui sono cittadini, sta bombardano e massacrando i villaggi curdi al confine della Siria?

lo abbiamo chiesto in collagamento telefonico a Kasim che per molti anni ha vissuto in Italia