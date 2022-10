Hong Kong: 500,000 biglietti aerei gratis

Hong Kong offre 500,000 biglietti aerei gratis per cercare di far rinascere il turismo.

Prima della pandemia di coronavirus la città di Hong Kong era visitata da circa 56 milioni di turisti in un anno. Adesso, dopo due anni di pesanti restrizioni, soprattutto per i viaggi, la città sta cercando di riconquistare il suo primato nel campo del turismo.

Appena qualche giorno dopo l’annuncio della fine del periodo obbligatorio di quarantena per chi entra nel paese, Hong Kong ha confermato il progetto di dare quasi mezzo milione di biglietti aerei gratis per rilanciare il turismo. Questa iniziativa è stata annunciata già due anni fa, ad inizio pandemia, e confermata dalla CNN. Come rilasciato nell’intervista alla CNN dalle autorità aeroportuali di Hong Kong, già nel 2020 erano stati comprati i biglietti in anticipo come supporto all’industria alle aziende.

Maggiori dettagli saranno annunciati appena tutti gli arrangiamenti con le società aree, saranno portati a termine e definiti nei dettagli.

Ricordiamo che Hong Kong è stata una delle città che più è stata esclusa dal resto del mondo a causa delle sue regole contro il Covid-19. Precedentemente per entrare nel paese i visitatori dovevano rispettare un periodo di 21 giorni di quarantena in una stanza d’albergo a loro spese. Il periodo di quarantena è stato ridotto poi a sette giorni e successivamente a tre.

Se adesso però il periodo di quarantena obbligatorio è stato tolto, i visitatori che intendono entrare ad Hong Kong, devono comunque rispettare varie regole prima e dopo il loro arrivo. I turisti dovranno avere, prima di partire, un certificato di vaccinazione, un test PCR negativo ed un test antigenico rapido sempre negativo. Una volta entrati ad Hong Kong i turisti dovranno aspettare tre giorno prima di poter entrare in ristoranti o bar ed inoltre dovranno nuovamente sottoporsi al test PCR nel secondo, quarto e sesto giorno dopo il loro arrivo. Unito ai test rapidi antigenici che dovranno continuare ad essere effettuati giornalmente per sette giorni.