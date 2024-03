Hit List! Le novità musicali della settimana – dal 19 marzo 2024.

In video e audio alcuni dei nuovi brani entrati nella programmazione musicale di Controradio. Scopriamoli insieme!

Monaco / Ride



Love Is The Call / The Cast



IKWYDLS / bob junior & Dent May



Fuoco dentro (feat. Nada) / Vasco Brondi -scopri di più sul nostro sito-



Momenti / Cosmo



Cardinal / Kacey Musgraves



The Spark / Elephant Stone



Josephine / Black Tail

All in Good Time / Iron & Wine & Fiona Apple



Funeral for Justice / Mdou Moctar



Diamonds / Angelo Outlaw



Time Traveler / Angelo Outlaw



Foam / Royel Otis