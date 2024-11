H/EARTHbeat Festival, i battiti del cuore della terra! Una settimana piena di eventi targati Music Pool! Con Alessia Tondo e le Faraualla, La Maschera da Napoli, Mamadou Diabate & Percussion Mania

Ecco la settimana targata H/EARTHbeat: si parte giovedì 28 Novembre con Alessia Tondo e Faraualla in concerto presso il Brillante – Nuovo Teatro Lippi. Il quartetto vocale Faraualla ha un interesse comune nella ricerca sull’uso della voce come “strumento”, attraverso la pratica della polifonia e la conoscenza delle espressioni vocali di diverse etnie e di periodi storici differenti. Alessia Tondo è una delle voci più importanti della scena musicale pugliese. A soli 13 anni, entra nell’Orchestra de “La notte della Taranta” come solista e collabora con i maestri Mauro Pagani, Ambrogio Sparagna, Ludovico Einaudi, Goran Bregovic, Giovanni Sollima, Phil Manzanera, Carmen Consoli e Raphael Gualazzi. Nel 2021 esce il suo primo disco solista. Prima del concerto, prenota la cena con PRODOTTI TIPICI PUGLIESI presso il Circolo Lippi: Per info e prenotazioni scrivere a [email protected]

Venerdì 29 Novembre sarà la volta de La Maschera in concerto presso il Circolo Il Progresso. Una delle band indipendenti più interessanti e apprezzate della scena musicale napoletana, con un sound che mescola rock, folk e musica popolare, il gruppo crea un ponte tra le radici della tradizione e le sonorità moderne. Posto unico € 12/10 ridotto under 25 e soci ARCI + d.p.

Sabato 30 novembre il progetto Mamadou Diabate Percussion Mania in concerto al Brillante – Nuovo Teatro Lippi Firenze. Mamadou Diabate & Percussion Mania è un fuoco d’artificio di virtuosismo e ritmo di balafon ed è caratterizzato da due balafon come strumenti principali. Ciò rende il progetto l’unica formazione del suo genere a livello mondiale. I dialoghi musicali e gli spettacolari duelli di balafon tra Mamadou e suo cugino Yacouba Konate sono uno dei momenti salienti dello spettacolo. Mamadou Diabate, Talking Balafon del Burkina Faso, possiede una tecnica virtuosistica auto-sviluppata, con la quale suona squisiti assoli di balafon che creano l’impressione che tre balafonisti stiano suonando insieme. Posto unico € 12/10 ridotto under 25 e soci ARCI + d.p.

Oltre al concerto, saranno disponibili altri eventi a partire dalle 16:30:

• Laboratorio per bambini, in collaborazione con Fondazione Luigi Tronci

• Il griot ed il Balafon, incontro/intervista a Mamadou Diabaté in collaborazione con Destination West Africa aps

• APERIAFROCENA: cena a base di cibi della tradizione africana

Info e prenotazioni laboratori e cena: [email protected]