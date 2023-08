Guasto alla rete idrica, disagi a Sesto Fiorentino

Disagi nella zona di Sesto Fiorentino per un guasto alla rete idrica nella zona di Quinto Basso, in via Marsala, con l’arrivo di un’autobotte in attesa che la situazione torni alla normalità.

I tecnici, comunica l’azienda, hanno sezionato la rete limitando i problemi di approvvigionamento a via Marsala, via Bellini, viale dei Mille (nel tratto adiacente a via Marsala), via Calatafimi e limitrofe. Il servizio dovrebbe tornare regolare nel primo pomeriggio.

Sempre oggi si aprono alcuni brevi cantieri di Publiacqua a Firenze con possibili effetti sul traffico locale con chiusura marciapiede e restringimento carreggiata: via delle Gore all’altezza del civico 71, via Uguccione della Faggiola (altezza civico 58), Niccolò da Uzzano (altezza civico 88), via Monteverdi. I lavori si concluderanno domani 18 agosto.