Grosso pino cade in centro tra le panchine

Viareggio, un grosso pino è caduto, il pomeriggio di sabato, nel centro della città costiera toscana, andando a schiantarsi sopra ad uno scooter che era parcheggiato sotto la sua ombra.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma si parla di ‘tragedia sfiorata’ in quanto il grosso pino è crollato proprio accanto ad un marciapiede e vicino ad una rastrelliera per biciclette ed ad alcune panchine, in una zona molto frequentata del centro viareggino.

L’albero si trovava davanti alla parrocchia di San Paolino in via Mazzini, a pochi metri dal lungomare di Viareggio.

Molta la paura tra i passanti che hanno assistito alla scena, la zona è stata transennata per sicurezza e sul posto sono intervenuti: la polizia municipale, operai del Comune, un agronomo ed anche personale della Sea, la ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti, per ripulire l’area.

Sempre nel centro di Viareggio, nella stessa mattinata di sabato, era caduto un ramo da un altro albero.