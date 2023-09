Grosseto, per ministro Piantedosi, via Almirante “non è un problema”

Il ministro dell’interno: “non capisco perché a Grosseto ci sia tutta questa discussione. Si tratta di una legittima determinazione del Comune di Grosseto a cui il prefetto avrebbe potuto negare il nulla osta solo se vi fossero stati motivi di ordine pubblico. Spostata la presentazione del libro del Gen Vannacci, prevista in consiglio comunale

“Credo non sia possibile immaginare che vi siano problemi di ordine pubblico per l’intitolazione di una strada a un protagonista della vita politica decennale del nostro Paese”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in visita a Genova, in merito alle polemiche sollevate dopo il via libera dato dalla moglie e prefetto di Grosseto, Paola Berardino, all’intitolazione della via voluta dall’amministrazione locale.

“Giorgio Almirante, parlamentare di lungo corso del nostro ordinamento repubblicano, ha già dodici siti intitolati sul territorio nazionale. Non capisco perché a Grosseto ci sia tutta questa discussione. Si tratta di una legittima determinazione del Comune di Grosseto a cui il prefetto avrebbe potuto negare il nulla osta solo se vi fossero stati motivi di ordine pubblico.

Intanto la presentazione del libro del generale Roberto Vannacci, il Mondo al contrario”, inizialmente annunciata per il 19 settembre, alle 18:30, nella sala del Consiglio comunale di Grosseto, è stata spostata “perché in quell’orario non è possibile lo svolgimento dell’iniziativa in quanto la sala chiude alle 19”. Ad annunciarlo Fausto Turbanti, presidente dell’Assemblea cittadina, che ha negato la sala, precisando che è “solo per un impedimento di orario”.

La richiesta, sottolinea, “non è stata accolta per questo motivo. La sala è sempre stata data democraticamente a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta. Naturalmente a pagamento come La Deceris ha fatto”.

La presentazione è stata promossa insieme a Gino Tornusciolo, consigliere comunale della Lega, presidente dell’associazione ‘La Deceris’, ed ex presidente di Casapound a Grosseto Turbanti precisa che Tornusciolo “solo ieri mattina ha presentato formale richiesta per la sala. C’è un regolamento che devo far rispettare. Se arriverà la richiesta in un orario diverso, non ci saranno problemi a dare l’autorizzazione. Inoltre non è stato neanche richiesto per l’evento il patrocinio del Comune”.