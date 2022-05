Grosseto: fermato per controlli di routine, risulta scomparso da 5 anni

By

Grosseto – la denuncia della scomparsa era stata fatta dal padre dell’uomo fermato, ora deceduto.

Risultava scomparso da 5 anni un uomo fermato nel Grossetano dai carabinieri nel corso di controlli stradali di routine. La denuncia l’aveva fatta l’anziano padre, ora deceduto secondo quanto poi scoperto dagli stessi militari. Alcuni giorni fa, riferisce l’Arma, una pattuglia dei carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio, ha fermato l’auto condotta dall’uomo. Dalla verifica dell’identità del guidatore è emersa una segnalazione di scomparsa dell’uomo, risalente al 2017.

La relativa denuncia, si spiega dai carabinieri, era stata presentata dal padre. I carabinieri hanno allora provato a convincere l’automobilista a mettersi in contatto col padre. A tal fine hanno avviato ricerche per rintracciarlo scoprendo purtroppo che l’anziano padre, ospite fino all’anno scorso in una una residenza sanitaria, era venuto a mancare.