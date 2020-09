Grandi (SUNIA): l’agenzia per la casa del comune? A Milano sta funzionando”

Podcast 00:00 / 00:06:59 1X

Intervista con LAURA GRANDI, segretaria SUNIA Firenze e Toscana sullo strumento annunciato ieri dal comune . “Il problema sarà convincere i proprietari di immobili a mettere a disposizione alloggi, ma la crisi del turismo potrebbe aiutare”

Si chiamerà F.A.S.E. (Firenze: abitare solidale per l’empowerment di comunità) l’Agenzia sociale per la Casa del comune di Firenze. Si tratta di uno strumento previsto dalle normative nazionali e regionali vigenti che si rivolge in particolare alla cosiddetta “fascia grigia”, quella che non accede agli alloggi popolari ma non riesce a permettersi un affitto in autonomia, e l’obiettivo è individuare le soluzioni più adeguate, a partire dagli alloggi a canone concordato. Il Comune avrà un ruolo attivo nel mercato, incrociando domanda ed offerta, e facendosi garante, anche con un fondo economico ‘di rotazione’ tra proprietari ed affittuari.

ASCOLTA L’INTERVISTA