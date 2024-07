Governance Poll: Giani 10° in Italia tra i Governatori più amati. Tomasi 29° tra i sindaci

“Per me è un incoraggiamento, e una grande considerazione positiva che poi avverto anche quando giro per la Toscana. Però io sono un perfezionista, quindi voglio fare sempre meglio” ha dichiarato Giani commentando i dati diffusi dal Sole 24h

In Toscana Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia, è il più popolare fra i sindaci dei comuni capoluogo in base al Governance poll 2024 de Il Sole 24 Ore, che rileva il gradimento dei primi cittadini, con l’esclusione di quelli eletti o rieletti nell’ultimo anno. Però, proprio per questo motivo, nella graduatoria mancano dunque all’appello i tre Comuni guidati dal centrosinistra, ossia Firenze, Prato e Livorno, al voto la primavera scorsa. L’unico esponente toscano del centrosinistra ‘misurato’ quest’anno dal Governance poll è dunque il governatore Eugenio Giani, decimo in Italia fra i presidenti di Regione col 52% di apprezzamento.

La graduatoria per la Toscana quindi considera soltanto sindaci di capoluogo espressione del centrodestra. Tomasi, che registra un 55,5% di gradimento, è 29/o a livello nazionale, mantenendosi sui livelli del 2023: l’esponente di FdI è quattro punti sopra il 51,5% con cui fu rieletto al primo turno nel 2022. Lo seguono Francesco Persiani (Massa) al 40/o posto, con il 54,4% di gradimento (-0,4% sull’elezione); Antonfrancesco Vivarelli Colonna (Grosseto) al 44/o, con il 53,5% (-2,7% sull’elezione); Nicoletta Fabio (Siena) al 47/o col 53% (+0,8% sull’elezione). Sono tre i sindaci appena sotto la soglia psicologica del 50%: con il 49,5% sono appaiati al 63/o posto Alessandro Ghinelli (Arezzo, -5% sull’elezione), Mario Pardini (Lucca, -1,5%) e Michele Conti (Pisa, -2,8%).

“Per me è un incoraggiamento, e una grande considerazione positiva che poi avverto anche quando giro per la Toscana. Però io sono un perfezionista, quindi voglio fare sempre meglio, e quindi mi auguro il prossimo anno di essere ancora più su” ha detto Giani commentando il risultato del Governance Poll 2024 de Il Sole 24 Ore che gli attribuisce un gradimento del 52%, in miglioramento rispetto al 48,6% del giorno dell’elezione (nel 2020) e rispetto al 45% del Governance Poll dell’anno scorso.

Giani come detto è decimo sui 14 governatori ‘testati’ nel sondaggio, che non comprende i presidenti di Regione eletti o rieletti nell’ultimo anno, e il governatore della Liguria Giovanni Toti, sospeso. Il governatore toscano è attualmente al primo mandato, e scade nel 2025, ma per parlare di secondo mandato “è ancora presto”, ha osservato, a margine della presentazione di un rapporto Irpet.

“Soprattutto – ha detto Giani ai cronisti -, non gradisco che si entri nel clima elettorale della Regione, perché quando si entra in clima elettorale si perde il senso dell’impegno sui temi amministrativi e invece ci sono tante cose da fare. Quindi io mi voglio concentrare sui temi amministrativi e sulla capacità di risolverli”.