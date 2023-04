Golden Gala torna a Firenze dopo due anni, presente anche Larissa Iapichino

Golden Gala torna, ci saranno delle gare di atletica leggera allo stadio Ridolfi. Tra i partecipanti è stato annunciato Samuele Ceccarelli e Larissa Iapichino.

Dopo due anni ritorna a a Firenze il Golden Gala Pietro Mennea di atletica leggera, la terza tappa della Diamond League. L’evento si terrà il 2 giugno allo stadio Ridolfi. Insieme al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ad illustrare l’evento sono stati il presidente Fidal Stefano Mei, l’assessore allo Sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione e il meeting director Marco Sicari, il responsabile organizzativo del Golden Gala. In rappresentanza degli atleti che parteciperanno all’evento, in sala era presente anche la saltatrice Larissa Iapichino.

“Ci sarà Samuele Ceccarelli, ci sarà Larissa, che sono di fatto due fiorentini – ha affermato Mei -, la Toscana è ben rappresentata. Chiaro che il movimento è migliorato tutto, a fronte di una solida certezza come Larissa troviamo anche Ceccarelli che è cresciuto col suo spirito di emulazione nei confronti di Marcell Jacobs, siamo tutti contenti che ci sia questo movimento”.

“Il cast dei partecipanti è in via di definizione e sarà ufficializzato nelle prossime settimane”, ha spiegato Sicari, secondo cui “abbiamo ricevuto disponibilità a venire in Italia da un numero incredibile di atleti di primo piano”. Giani ha detto che “siamo felici che lo stadio Ridolfi venga nuovamente scelto come luogo ideale per svolgere il Golden Galà, che è un appuntamento di rilievo mondiale”.