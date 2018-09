“God is Green..e vive alle Cascine”: evento ‘verde’ e aperto al quartiere

“God is Green…e vive alle Cascine” è il festival di fine estate della Manifattura Tabacchi sostenibile e aperto al quartiere. Dal 15 al 22 settembre: due weekend dedicati alla sostenibilità.

“God is Green..e vive alle Cascine” vede due weekend da vivere con performance sul tetto, cene collettive, “degustazioni imparziali” per imparare a riconoscere le differenze tra prodotti bio e industriali, Green Design Market, biciclettate nel verde e workshop per progettare nuovi modelli di comunità Con la tutela dell’ambiente e le buone pratiche quotidiane come filo conduttore

Durante il festival nei sotterranei della Manifattura, sarà visitabile l’opera acustica-visiva ARNIA e saranno presentate le arnie urbane che verranno installate nel complesso di via delle Cascine 35. La Manifattura Tabacchi apre suoi spazi per due weekend di spettacoli, laboratori, talk, dj set, installazioni artistiche, market e street food. Un programma ricco e multiforme che vuole condividere con il pubblico uno spirito urbano verde e che guarda al futuro.

Ecco il programma:

Sabato 15 settembre (17:00 – 01:00)

17:00 Talk “Dare to be green. Sfide e sogni di chi fa impresa in rapporto con la natura”

17:00 Laboratorio “Che aria tira?”

18:00 Inaugurazione di Arnia

21:30 Botanica

23:00 Biga il Climatico DJ set

Domenica 16 settembre (10:30 – 00:00)

10:30 – 12:30 e 14:00 – 18:00 Laboratori per bambini a cura con Associazione Culturale Fantulin

17:00 Talk “Bee Alive. Arte, miele e filosofia: le api della Manifattura ”

21:00 Don Pasta Cooking Dj set

22.30 Andrea Mi Dj set

Sia sabato che domenica ci saranno inoltre:

Percorso interattivo sull’agricoltura circolare con Mokarico, Funghi Espresso e Ortobioattivo

Degustazioni imparziali: Scopri gli industriali! con Degustibus

Market e street food contadino

Green design market a cura di Florence Factory,

Laboratori per bambini e workshop per adulti TBA

Installazioni e performance artistiche

Orti Urbani

Fontanello di acqua naturizzata di SIDEA > riduci la plastica: porta la tua bottiglia!

CAPITOLO II – …e vive alle Cascine!

Giovedì 20

19:00 Pedalate nel quartiere

21:00 “the Big Up show” di Simone Romanò (Cirk Fantastik!)

22:30 Playlist per gli Alieni

22:30 Silent Disco

Venerdì 21

19:00 Pedalate nel quartiere

21:00 “Bus Stop” di FiveQuatetTrio (Cirk Fantastik!)

22:30 Silent Disco

Sabato 22 settembre

19:00 Pedalate nel quartiere

20:30 CENONE di quartiere

21:00 Ego Domina di Magda XS (Cirk Fantastik!)

22:30 Silent Disco

Tutte le sere, nella Piazza dell’Orologio, ci saranno food truck e il bar di Soul Kitchen.

Apertura porte 18:30 – 1:00