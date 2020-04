God is green: alla scoperta di piante dalle capacità straordinarie

Cosa possono insegnarci le piante? Alla scoperta di piante dalle capacità straordinarie con la nuova rubrica “God is green” sui temi di sostenibilità e futuro a cura di PNAT all’interno del palinsesto virtuale di Manifattura Tabacchi

Manifattura Tabacchi – che con il suo palinsesto Home Edition ha raccolto la sfida della distanza e ha dato continuità alle sue iniziative culturali tra arte, design, green thinking, musica, benessere, food e molto altro, grazie a contenuti video, blog e podcast – lancia una nuova rubrica digitale su sostenibilità e futuro.

Il nuovo appuntamento sul palinsesto di Manifattura Tabacchi [Home Edition] si chiama GOD IS GREEN – titolo che prende ispirazione dal festival di Manifattura dedicato alla sostenibilità. Ogni domenica, questo percorso nel green thinking, prosegue con nuovi consigli creativi e spunti di riflessione su come immaginare il futuro e affrontare problemi complessi, quali l’inquinamento, lo sviluppo urbanistico delle città o l’approvvigionamento di cibo, grazie alle piante e al loro ecosistema.

Piante dalle capacità straordinarie, piante sorprendenti, che esulano dall’immaginario comune sulle capacità dei vegetali. È questo il tema che sarà approfondito durante la puntata di domenica 5 aprile alle ore 16:00 sui canali digitali di Manifattura Tabacchi.

PNAT parlerà, ad esempio, dell’erodium cicutarium e dei suoi semi che si auto-interrano; della dionaea muscipula, che cattura le prede grazie alla capacità di contare, della mimosa pudica che memorizza gli incontri, della bouquilla trifoliata, una rampicante che si mimetizza trasformandosi nella pianta su cui cresce e di un’orchidea capace di simulare il corpo di un bombo per favorire l’impollinazione.

Aneddoti curiosi su processi biologici e immagini accattivanti terranno alta l’attenzione tanto degli adulti quanto dei più piccoli.

A portarci nello straordinario mondo delle piante, come fonte di ispirazione e soluzione tangibile per un futuro green, sono i botanici, gli ingegneri e gli architetti di PNAT* (tra i fondatori, il neurobiologo vegetale, il Prof. Stefano Mancuso) lo spin off accademico dell’Università di Firenze che si propone come punto d’incontro tra ricerca sperimentale sul mondo vegetale e design sostenibile

