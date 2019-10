“Gli stranieri delinquono più degli italiani? E chi lo dice? “

Illustrando i dati relativi al 2016», il Capo della Polizia Franco Gabrielli, ha dichiarato che «su 893mila persone denunciate ed arrestate, il 29,2% erano stranieri; nel 2017 gli stranieri sono aumentati al 29,8%; nel 2018 sono arrivati al 32%». Ma è proprio così? “No’ ci spiega Sergio Bontempelli, presidente dell’associazione Africa Insieme

L’Italia non è un paese «sempre più insicuro», come vorrebbero farci credere tanti commentatori: le statistiche dicono il contrario: i reati sono in costante calo da almeno dieci anni. Questo quanto spiegato dal Capo della Polizia Franco Gabrielli, intervenendo al Festival delle Città tenutosi a Roma nei giorni scorsi (qui il video del suo intervento). Gabrielli ha aggiunto poi una precisazione: se è vero che i reati nel loro insieme diminuiscono, gli stranieri sembrano avere un ruolo crescente nelle dinamiche criminali.«Nel 2016», dice Gabrielli, «su 893mila persone denunciate ed arrestate, il 29,2% erano stranieri; nel 2017 gli stranieri sono aumentati al 29,8%; nel 2018 sono arrivati al 32%». In effetti tra le persone «denunciate e arrestate» la percentuale di stranieri è in aumento.

Però non è tutto così semplice come appare. perché ce lo Spiega Sergio Bontempelli, presidente di Africa Insieme