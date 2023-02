Gkn, ministero chiede a Qf Spa di ritirare lo stato di liquidazione

Roma, si è svolto al ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo sulla vertenza QF (ex GKN) di Campi Bisenzio (Firenze), presieduto dal sottosegretario Fausta Bergamotto, alla presenza del liquidatore, Salvatore Sarcone, dei rappresentanti della Regione Toscana, dei Comuni di Campi Bisenzio e Firenze e delle parti sociali.

All’incontro erano presenti anche Luca Annibaletti, responsabile Struttura crisi d’imprese del MIMIT e Romolo de Camillis, direttore generale del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali. Durante la riunione il sottosegretario Fausta Bergamotto ha chiesto all’azienda di ritirare lo stato di liquidazione della ex-Gkn. Per permettere un’interlocuzione con i soci si è deciso di aggiornare il tavolo giovedì 2 marzo.

“Ho chiesto al liquidatore di avere risposte in tempi celeri perché dobbiamo avviare il prima possibile un percorso di reindustrializzazione, insieme agli enti locali, e di salvaguardia dei livelli occupazionali” dichiara il sottosegretario Fausta Bergamotto.

Secondo Collettivo di Fabbrica della ex Gkn di Campi Bisenzio la messa in liquidazione di Qf spa, ventilata a metà del mese e confermata dalla società stessa il 21 febbraio scorso, sarebbe in realtà avvenuta con un atto datato 9 febbraio, con il 22 del mese come data di iscrizione, con “La presa in giro finale – accusa il Collettivo in una nota – nei confronti di un sistema-paese che preferisce passare per impotente, per non passare per complice”