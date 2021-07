Gkn: in 5mila sfilano a Campi, un fiume sociale in piena

By

Gkn: sono arrivati a quota 5mila i partecipanti al corteo a difesa

dei circa 500 dipendenti licenziati con una mail da Gkn a Campi Bisenzio (Firenze).

All’insegna dello slogan “Insorgiamo”, come recitava lo striscione di apertura, si è svolto questa mattina a Campi Bisenzio (Firenze) un corteo di solidarietà a sostegno della vertenza dei circa 500 dipendenti licenziati con una mail dalla Gkn (422 dello stabilimento e 80 delle ditte in appalto).

La manifestazione è partita dallo stabilimento intorno alle 9.30. Al corteo hanno partecipato il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, e le assessore regionali al lavoro Alessandra Nardini e all’ambiente Monia Monni. Altre migliaia di persone giunte da varie parti d’Italia si sono unite successivamente al corte che ha toccato vari punti del comune dell’hinterland.

I manifestanti hanno sfilato lungo il viale davanti allo stabilimento, arteria che collega la zona con la vicina Prato, bloccando il traffico. Una manifestazione che è cresciuto di ora in ora come un fiume sociale in piena.

In corteo anche il leader delle sardine Mattia Santori, che partecipa all’iniziativa a titolo personale, e anche tanti manifestanti giunti da fuori Toscana come anche una delegazione

di operai della Whirlpool di Napoli, e altri lavoratori da Milano e Bologna.

Il corteo si è poi diretto verso la fabbrica dove dovrebbe concludersi la manifestazione mentre prosegue il presidio permanente degli operai allo stabilimento.

LA DIRETTA DI MONICA PELLICCIA