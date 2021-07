🎧 Gkn: Giani a Campi, "Istituzioni e tutta Italia sono con operai" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:25 Share Share Link Embed

Gkn, Giani “Dobbiamo tenere alta l’attenzione, sono in piazza con i lavoratori perché hanno diritto di avere la solidarietà di tutte le istituzioni, tutta Italia è con loro.

Vedere 422 lavoratori e le loro famiglie trovarsi in questa situazione così brutta è qualcosa che in Italia non deve accadere”. Così il presidente della Regione Eugenio Giani intervenendo al presidio a tutela dei lavoratori di Gkn, a Campi Bisenzio (Firenze).

“Dobbiamo essere tutti uniti – ha aggiunto -, la proprietà Melrose deve saperlo: hanno offeso i lavoratori, tutta la Toscana e tutto coloro che credono che i diritti dei lavoratori

sono fondamentali per una vita serena della comunità”.

“Questa du Gkn è diventata una vertenza simbolo e il governo deve impedire che le politiche industriali in questo paese le facciano le multinazionali. Il governo non può consentire che le multinazionali vengano a facciano come gli pare perché l’industria dell’automotive produce il 27% della nostra bilancia commerciale, perderla e non difenderla significa che l’Italia rinuncia ad essere il secondo paese manufatturiero dell’Europa”. Così Francesca Re David, segretariA generale Fiom alla manifestazione a sostengo della vertenza Gkn in corso a Campi Bisenzio.

“Al momento sulla trattativa al Mise non c’è nessuna novità; l’atteggiamento dell’azienda non è cambiato e questo è anche uno schiaffo nei confronti del governo che deve reagire subito altrimenti non so come si metterà nei prossimi mesi”, conclude.