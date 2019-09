Giunta Toscana approva lavori in 172 alloggi Erp Lucca

Via libera dalla Giunta regionale ad interventi di manutenzione straordinaria su 172 alloggi di edilizia popolare nella provincia di Lucca.

Con una delibera proposta dall’assessore alla casa, Vincenzo Ceccarelli, l’amministrazione regionale ha approvato il piano di interventi proposto dal Lode di Lucca per riutilizzare, sulla base di quanto previsto dalle norme regionali, i proventi della gestione e delle cessioni del patrimonio di edilizia pubblica del Lode. L’importo complessivo dei lavori autorizzati per i 172 alloggi è stimato in 2.776.478 euro.

Gli interventi, spiega la Regione, si concentreranno principalmente sul complesso di via Lenci a Viareggio: si tratta di 126 alloggi sui quali si andrà ad intervenire, per un valore di 2.070.000 euro. Il resto delle risorse (706.478 euro) saranno utilizzate per interventi in vari comuni della provincia lucchese.

“La legge regionale – spiega Ceccarelli – prevede un progressivo reinvestimento delle risorse derivate dalla gestione e dalla vendita degli alloggi popolari per interventi di manutenzione straordinaria, in modo da garantire interventi necessari per la sicurezza e la salubrità degli ambienti. Questi investimenti stanno avvenendo in tutta la Regione e sono gli stessi Lode a scegliere dove indirizzare le risorse a loro disposizione, sulla base di priorità legate alla conoscenza del territorio e delle sue esigenze”.