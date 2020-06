Giovane accoltellato a Firenze dopo lite: non è grave, si cerca aggressore

Un 25enne è stato accoltellato al collo ieri mattina intorno alle 6 a Firenze, nei pressi del parco della Cascine in piazzale Vittorio Veneto.

Il giovane non è in pericolo di vita ed è stato dimesso dal pronto soccorso con una prognosi di 20 giorni. Il suo aggressore al momento non è stato identificato. Sull’episodio indaga la polizia.

Non è escluso che l’aggressore facesse parte di un gruppo di giovani coi quali la vittima aveva avuto una lite poco prima. Secondo quanto ricostruito, il 25enne, si trovava nel piazzale con alcuni amici e la fidanzata.

Quando un gruppo di altri giovani ha iniziato a fare apprezzamenti alla ragazza, sarebbe scattata una lite, nel corso della quale il 25enne è stato ferito di striscio al braccio con un coltello.

Dopo alcuni minuti sempre il giovane sarebbe stato aggredito alla spalle e accoltellato al collo da un uomo poi datosi alla fuga, che non è stato in grado di identificare. Individuato invece il giovane accusato di averlo ferito al braccio, un 23enne che è stato denunciato dalla polizia.